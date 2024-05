Le designazioni La sfida dello Zini assegnata a Mariani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie B. A dirigere Venezia-Palermo (1-0 all’andata), in programma domani alle 20.30, sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre il match Cremonese-Catanzaro (2-2 all’andata), in calendario per sabato 25 alle 20.30, sarà Mauriziodi Aprilia. Designato anche il direttore di gara del playout di ritorno, Ternana-Bari (1-1 all’andata), in programma questa sera alle 20.30. Al Liberati arbitrerà Federico La Penna di Roma. R.S. .