La vita che ci avevano promesso i nostri genitori non esiste più! Storia di Michelangelo e di una generazione tradita

(Di giovedì 23 maggio 2024) Come vivono i ragazzi di oggi, come stanno? Qual è la loro situazione lavorativa e psicologica? Riescono a mantenersi? Il quadro in Italia è sempre più drammatico. Oggi raccontiamo ladi, 32 anni, nato in Basilicata e che vive a Milano dove coltiva il sogno della musica.Vood è un cantautore, e ha raccontato la suaa VanityFair , unache dice molto delle difficoltà di unaintera. Il ragazzo vive in affitto, in una città sempre più inaccessibile per i costi, in una casa condivisa con altre 3 persone, come tanti. Ha un lavoro precario e lotta ogni giorno per tenere inil suo sogno. “Ero un bambino quando uno dei miei giochi preferiti era proiettarmi in avanti con la mente per immaginare come sarebbe stata la miaa 30 anni”, racconta. “In quella visione c’era una casa tutta mia, un lavoro stabile che mi permettesse di vivere unaserena, una bella macchina e qualcuno al mio fianco con cui condividere gioie e dolori, un cane e magari dei figli.