(Di giovedì 23 maggio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che otto persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito una casa deldi, nel centro della Striscia di. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini, specifica la Wafa. E il bilancio potrebbe aumentare, riferiscono fonti mediche locali. Dal 7 ottobre nell'enclave palestinese ci sono stati almeno 35.709e 79.990 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas. .

Un attacco aereo israeliano ha ucciso 20 persone la notte scorsa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. A riferirlo l’ospedale di Al-Agsa e alcuni testimoni. “Abbiamo contato venti morti e diversi feriti dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira una casa che apparteneva alla famiglia Hassan nel campo di Nouseirat”, si legge in un comunicato dell’ospedale. ilfattoquotidiano

Gaza, media: 8 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat - gaza, media: 8 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che otto persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito una casa del campo profughi di Nusei ... ansa

Al Festival di Trento anche Christopher Lockyear, segretario generale di MSF di ritorno da Gaza - Al Festival di Trento anche Christopher Lockyear, segretario generale di MSF di ritorno da gaza - Lockyear parteciperà all’eventoLe guerre di oggi e il dramma dei civili in programma giovedì 23 Maggio dalle 12:00 alle 12:45 ... ilsole24ore

Gaza, diversi raid nella notte: vittime - gaza, diversi raid nella notte: vittime - Lo riferiscono i media locali. Il bambino e altri 4 civili sono stati uccisi nel raid aereo israeliano che ha colpito un gruppo di civili nel campo di al Bureij,nel centro di gaza. Altre 6 persone ... servizitelevideo.rai