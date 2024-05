(Di giovedì 23 maggio 2024) All'inizio del 2024 è stato registrato uno spaventoso aumento didiin Italia, pari all'800% in più rispetto al 2022 e 2023. Tre piccoligià deceduti a causa della grave infezione respiratoria.della malattia, come si tramette esi sta verificando questo boom di infezioni. .

Bambini con la pertosse, l'allarme dei pediatri: "Al Di Cristina 40 casi negli ultimi 5 mesi" - Domenico Cipolla, presidente della sezione Sicilia della Società italiana di pediatria e responsabile del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale: "In 10 sono finiti in terapia intensiva neonatale.

