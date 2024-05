Carlo Acutis sarà santo | la Chiesa dà il via libera al riconoscimento del miracolo del “patrono di internet”

(Di giovedì 23 maggio 2024) Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a riconoscere ilattribuito a. Il 15enne morto nel 2006 e conosciuto come "patrono di internet" diventerà. .

Carlo Acutis, nato il 3 maggio 1991 a Londra da genitori italiani, è diventato un'icona della fede cattolica nel mondo moderno. Nonostante la sua breve vita, Carlo ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa, diventando un esempio di santità per molte persone in tutto il mondo.

A Campoleone inaugurato l'oratorio della parrocchia San Giovanni Battista - Sabato 18 maggio è stato inaugurato l'oratorio della parrocchia San Giovanni Battista di Campoleone, intitolato al beato carlo acutis. Erano presenti all'evento Veronica Napolitano, assessore ai