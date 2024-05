Bruno Vespa | Se fossi stato di sinistra la mia carriera sarebbe stata più agevole

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024)(US Rai) Alla soglia degli 80 anni, che compirà lunedì 27 maggio,allontana lo spettro del ritiro. Con Porta a Porta, che avrà anche uno speciale in prima serata il 10 giugno dopo le Elezioni Europee, e Cinque Minuti si appresta a chiudere la stagione televisiva. Ma ancora una volta sarà solo un arrivederci a dopo l’estate. “Il giornalismo si fa con la testa, che ancora funziona bene. Il ritiro lo deciderà il mio editore di riferimento: il Padreterno“ dichiara il conduttore e giornalista al Corriere della Sera. E a proposito di editore, quindi di politica (due mondi che da sempre in Rai vivono a braccetto),si lascia andare ad una considerazione sulla sua: “Non lo si può chiamare rimpianto perché mi è andata benissimo. Ma sono convinto che, sedi, la miapiù. Per esempio, non avrebbero ridimensionato o cercato di chiudere Porta a Porta“.