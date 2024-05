Avere segreti con il partner? Qualche volta si può

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Sai chi ho rivisto? Il mio ex, quello che è astrofisico ma è anche alpinista e suona il piano”. Questo è un piccolo esempio di un “segreto” che dovremmo tenere per noi invece di riferirlo al nostroil quale, molto probabilmente, reagirà con una fitta allo stomaco guaribile solo con un barile di antiacido. Era proprio necessario rivelargli questa informazione? Cosa abbiamo aggiunto alla nostra storia comune? Forse solo un’inutile spina nel (suo) fianco. Diciamoci tutto. Ma prima pensiamoci La chiarezza al primo posto Tra due persone che si amano dovrebbero essere alcuni irrinunciabili “must”: la comunicazione aperta e onesta la condivisione di pensieri, sentimenti ed esperienze, anche difficili o dolorose la fiducia reciproca e assoluta Sulla base di questi elementi, si costruisce un dialogo chiaro e intelligente che ci consente di vivere al meglio la nostra relazione in ogni momento della sua storia e senza ombre.