Anna Premoli e la novella Ti odio ma ti amo di più

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo il successo di Ti prego, lasciati odiare,rispolvera i personaggi del suo passato e li riporta al centro della scena in unaintitolata Ti, ma ti amo di più.non smette mai di stupire i suoi lettori affezionati e questa volta è di ritorno in libreria con una nuovaintitolata Ti, ma ti amo di più. I lettori che da tempo seguono le avventure letterarie dell’autrice avranno probabilmente ancora ben stampato in mente i protagonisti dei suoi romanzi. In Ti, ma ti amo i protagonisti non risultano sconosciuti, proprio perché tempo addietro laha dato loro spazio in un altro romanzo. Crediti: Newton Compton Editori – VelvetMagRicordate Ti prego lasciati odiare? Jenny e Ian sono apparsi per la prima volta proprio in questo romanzo, maa distanza di anni ha pensato bene di riportarli nuovamente su carta, protagonisti di una brevefinalmente in libreria, sempre con Newton Compton Editori.