AEW | Roderick Strong umilia Will Ospreay in attesa del One on One di Double or Nothing

(Di giovedì 23 maggio 2024) Subito dopo il tag team match lottato assieme ad Orange Cassidy,ha subito un pesante attacco da parte della Undisputed Kingdom. Il campione International, <>RoderickStrong>ha avuto momentaneamente la meglio sull’inglese portandolo al sanguinamento e infine ad avvertirlo in vista del loro one on one diorleft a bloody mess. #AEWDynamite @<>RoderickStrong>@MattTaven @RealMikeBennett pic.twitter.com/PPcxIj278X— ?????? (@WrestlingCovers) May 23, 2024 .

Vittoria pesantissima per Roderick Strong che, dopo una dura battaglia, piega la resistenza di Orange Cassidy e diventa il nuovo International Championship. Ma non è stata assolutamente l’unica sorpresa dell’incontro, visto che il post-match è stato addirittura più significativo per il nuovo campione… e per Kyle O’Reilly! Kyle O'Reilly is back! Order #AEWRevolution on PPV right now!: href="https://twitter. zonawrestling

Ieri sera si è svolta la decima edizione di AEW Battle of the Belts a Highland Heights, Kentucky. Lo spettacolo ha incluso due match titolati e un Eliminator Match per il Titolo Internazionale AEW, in cui il campione in carica, Roderick Strong, ha sconfitto Rocky Romero. zonawrestling

Pro Wrestling Culture #398: Pronostici WWE King/Queen e AEW Double or Nothing - Pro Wrestling Culture #398: Pronostici WWE King/Queen e AEW Double or Nothing - Il PWC podcast torna in scena con la puntata numero 398 per presentarvi la preview di WWE King and Queen e AEW Double or Nothing. msn

AEW: Card aggiornata (16 maggio) di Double or Nothing 2024 - AEW: Card aggiornata (16 maggio) di Double or Nothing 2024 - Scopri con Spazio Wrestling la card aggiornata di Double or Nothing, PPV che si terrà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio ... spaziowrestling