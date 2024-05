Abusi sessuali su una 14enne - il coach di nuoto | ‘Mi provocava’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Aveva raccontato lei stessa, una giovanissima atleta, di aver subitoda parte del suodi, quando in occasione dei Campionati di, l’uomo l’aveva chiamata nella sua stanza d’albergo, il 10 agosto del 2021. Violenza sessuale, allenatore diaccusato disu una– (ilcorrieredellacitta.com)Le una ragazzina di soli 14 anni del nord Italia, con una grande passione: il. Lui un 28enne che allenava la squadra di giovanissime, che di lui si fidavano ciecamente, così come i genitori delle stesse che, senza esitazione, avevano mandato le loro figlie in trasferta a Roma per l’importante appuntamento. Il racconto che ha fatto scattare le indagini Ma quella, dopo aver vissuto un evento tanto scioccante, quanto tragico, le avance dell’allenatore che avevano improvvisamente distrutto la fiducia in quell’adulto oltre che l’amore per il, non ha esitato e con coraggio ha raccontato quello che le era successo.