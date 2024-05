Parthenope - la recensione | Un tuffo nella Napoli di Paolo Sorrentino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il film:, 2024. Regia:. Cast: Celeste Dalla Porta, Gary Oldman, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta. Genere: Drammatico, sentimentale. Durata: 136 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La vita di, una giovane e bellissima donna che attraversa le turbolenze della sua giovinezzadegli anni ’60 e ’70. A chi è consigliato? A chi ama il cinema di di, o più in generale la bellezza in tutte le sue forme., abituale frequentatore del Festival di Cannes, torna a illuminare la Croisette con, nuova opera che promette di incantare un pubblico sempre più vasto e internazionale, grazie anche alla collaborazione con A24 e, si spera, anche qualche soddisfazione in ambito premi.

Il decimo film del regista napoletano non ha ancora una data di uscita per l'Italia - Standing ovation a Cannes 2024 per parthenope di paolo Sorrentino, il decimo film del regista napoletano in concorso al festival. Ecco la trama e il cast. gazzetta

Sorrentino e donna Parthenope: la sua Napoli osé, epica e teatrale - Sorrentino e donna parthenope: la sua Napoli osé, epica e teatrale - Una partitura jazz per raccontare Napoli, le sue contraddizioni estreme e le complesse stratificazioni, il suo costante mettersi in scena tra eccessi e spudoratezze, sacro e profano. paolo Sorrentino ... msn

La grande bellezza di Parthenope - La grande bellezza di parthenope - È la Napoli misteriosa omaggiata nelle sue canzoni anche da Liberato, è il titolo del nuovo film di paolo Sorrentino: parthenope, unico italiano in concorso quest’anno al Festival di Cannes. Non a ... famigliacristiana