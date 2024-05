Monaco fa coming out come transgender: "La Chiesa impari ad avere a che fare con noi" - monaco fa coming out come transgender: "La chiesa impari ad avere a che fare con noi" - Il monaco statunitense Christian Matson ha fatto coming-out dichiarandosi pubblicamente transgender dopo aver ricevuto l'autorizzazione del vescovo John Stowe della diocesi di Lexington, in Kentucky. today

Karl Wendlinger a Monaco: l’incidente che ha cambiato la F1 - Karl Wendlinger a monaco: l’incidente che ha cambiato la F1 - Contesto storico. Il mondo della F1 è ancora sotto shock per i tragici fatti avvenuti meno di due settimane prima ... formulacritica

Il coming out del monaco statunitense transgender: “Aiuto la Chiesa a capire chi siamo” - Il coming out del monaco statunitense transgender: “Aiuto la chiesa a capire chi siamo” - Christian Matson, oblato benedettino ed eremita, si è pubblicamente dichiarato d’accordo con il vescovo della sua diocesi di Lexington, uno dei presuli più ... repubblica