Matthew Perry - aperta un’inchiesta sulla morte dell’attore Si indaga sul possesso di ketamina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 - Sei mesi dopo ladel noto attorela polizia di Los Angelese e la Drug enforcement administration, l’ente federale antidroga, hanno apertocongiuntasuadi ‘Friends’. Gli inquirenti stannondo su come l’attore è entrato indell’ultima dose di, quella fatale. Dall’autopsia è stato accertato che a causare il decesso ha contribuito una sovrastimolazione del cuore seguita da insufficienza cardiaca., che al momento del decesso aveva 54 anni, fu trovato già morto a faccia in giù nella jacuzzi della sua villa a Los Angeles. La dipendenza da alcool e droghe Il celebre attore non ha mai negato di fare uso di medicinali e antidepressivi come placebo alle sue dipendenze dall’alcool e droghe. Nel 2016, davanti alle telecamere della Bbc, confessò addirittura di avere un blackout totale di almeno tre anni di riprese nel salotto di ‘Friends’ a causa della sua forte dipendenza da stupefacenti e superalcolici.