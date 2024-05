Inter, la Curva Nord ringrazia Zhang: "Stile degno dei suoi predecessori. Chi arriverà, sappia continuare il progetto" - inter, la curva Nord ringrazia Zhang: "Stile degno dei suoi predecessori. Chi arriverà, sappia continuare il progetto" - L`inter è ufficialmente passato nelle mani di Oaktree. Il comunicato è arrivato nella mattinata di oggi (LEGGI QUI) e qualche minuto fa la curva Nord ha voluto. calciomercato

La Nord a Zhang: “Contribuito alla storia dell’Inter, torni a San Siro”. E messaggio a Oaktree - La Nord a Zhang: “Contribuito alla storia dell’inter, torni a San Siro”. E messaggio a Oaktree - Questo il messaggio pubblicato dalla curva Nord sui suoi canali social per salutare Steven Zhang nel giorno del passaggio di proprietà dell'inter dalle sue mani a quelle del fondo americano Oaktree. fcinter1908

Lazio, festa per Eriksson: dal Cile in arrivo anche Salas - Lazio, festa per Eriksson: dal Cile in arrivo anche Salas - Domenica sarà ancora una giornata emozionante per i tifosi della Lazio. Dopo la celebrazione degli eroi del '74 due settimane fa, stavolta sarà il turno di un altro personaggio ... lalaziosiamonoi