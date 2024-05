Wta Strasburgo 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 19 al 25 maggio. La brasiliana Haddad Maia guida il seeding, seguita da Collins, Alexandrova e Samsonova. Si sono invece cancellate le statunitensi Pegula e Navarro e l’azzurra Jasmine Paolini. Ai nastri di partenza anche la campionessa in carica Elina Svitolina. Ilcomplessivo ammonta a €802.237. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO – € 8.550 (1 punto) SECONDO TURNO – € 11.925 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 23.435 (108 punti) SEMIFINALE – € 44.526 (195 punti) FINALISTA – € 76.225 (325 ...