Richiamano lei Ilary Blasi torna al reality show Mediaset ha deciso

“Il programma rinuncerà allo studio e alla diretta, sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio. Non solo, il cast al momento dovrebbe essere non solo vip ma puntare, come per Grande Fratello e Isola dei Famosi, sul solito mix con volti sconosciuti. Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Lavori in corso”. Quando andrà in onda La Talpa? Molto probabilmente nella primavera 2025.

