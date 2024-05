Minorenne abusata dentro un’auto - condanna a 4 anni per violenza

(Di martedì 21 maggio 2024) Siena, 21 maggio 2024 – C’è statasessuale. Un giovane ha abusato di una ragazzina, ancoraed ubriaca,una macchina. In una calda notte di settembre, era il 2022, poco fuori da un noto locale notturno della Valdelsa. Ne sono convinti i giudici della Corte di appello di Firenze all’attenzione dei quali era stata portata una vicenda, a seguito della quale due giovani uomini erano finiti inizialmente in carcere perché mancava il braccialetto elettronico. L’accusa era stupro di gruppo, le indagini condotte dagli uomini del commissariato di Poggibonsi a cui era stata denunciata la nottata da incubo vissuta dalla ragazzina. Il 6 luglio scorso i due imputati, H.O., 33, difeso dagli avvocati Ilenia Cirino Groccia e Fausto Rugini, e S.M., 23, assistito dallo studio legale ...

