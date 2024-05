L’addio commovente di Zielinski a Napoli | Vi amo e vi ammiro profondamente – VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024) Piotrha salutato i tifosi delcon una toccante lettera di addio, ringraziandoli per l’affetto e il rispetto ricevuti in questi anni indimenticabili. È stata un’uscita di scena carica di emozioni per Piotr, che ha detto addio ale ai suoi tifosi con parole che arrivano dritte al cuore. Il centrocampista polacco, dopo aver deciso di intraprendere una nuova avventura all’Inter, ha voluto ringraziare il popolo partenopeo per l’immenso affetto dimostrato in questi anni indimenticabili. Durante i festeggiamenti per il suo compleanno,ha letto alcuni estratti di unalettera d’addio, raccolta nelle storie di Decibel Bellini, speaker ufficiale del club azzurro. “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare – le parole ...

La linea di affetto e gratitudine che unisce Zielinski a Napoli Auguri Piotr, la lanterna di Goethe di questo Napoli che a breve traslocherà in altri lidi. È vero, è stata una stagione nefasta, cupa, atroce per ogni tifoso azzurro ma sarebbe un ...

Il commovente addio di Zielinski a Napoli: "Siete straordinari, ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione" - Il commovente addio di zielinski a napoli: "Siete straordinari, ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione" - Piotr zielinski dopo otto anni con la maglia azzurra si trasferirà all'Inter. Così ha salutato napoli e i tifosi con una commovente lettera d'addio. Piotr zielinski dopo otto anni con la maglia ...

Zielinski saluta i compagni e i napoletani: “Grazie Napoli, ho imparato ad amarti e rispettarti” (VIDEO) - zielinski saluta i compagni e i napoletani: “Grazie napoli, ho imparato ad amarti e rispettarti” (VIDEO) - napoli - Nel giorno dei festeggiamenti per il suo compleanno Piotr zielinski ha salutato compagni di squadra e napoletani.

Zielinski, commovente addio al Napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - zielinski, commovente addio al napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - Il centrocampista del napoli, Piotr zielinski, ha salutato il club azzurro con una bella e commovente lettera di addio.