“L’accordo fra Fedez e Iovino non è per forza un’ammissione di responsabilità” | la spiegazione del giudice

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 17:05 Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. Lo confermano fonti legali sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, […] L'articolo Fedez e Iovino, arriva l’accordo: nessuna azione penale per il rapper proviene da Il Difforme.

