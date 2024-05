Il rossetto rosso secondo le star | Miriam Leone e Heidi Klum mostrano come sceglierlo

Utilizzare il rossetto al posto del Blush è un beauty hack che piace sempre più al popolo di TikTok. Anche Giulia Salemi ha mostrato qual è il suo segreto di bellezza a tale proposito. Si può utilizzare il rossetto rosso come Blush ? Il trend è già impazzito sui social ed è anche merito delle influencer come Giulia Salemi , che ha dimostrato come, attraverso semplici passi, è possibile riciclare e rendere multitasking un prodotto must have come il rossetto . velvetmag

Sabato De Sarno torna a Londra , dove l’avventura di Gucci Gucci – fondatore della Maison e ancor prima facchino del Savoy Hotel della capitale britannica – è cominciata. Ancora lì, ma alla Tate Modern, dove si è svolta la sfilata Gucci Cruise 2025. Un appuntamento catalizzatore per molte ragioni: la nuova collezione (sorprendentemente romantica), le star in prima fila, la location scenografica della Tate. amica

Si chiama Gucci Rouge à Lèvres Mat, la colorazione è Rosso Ancora: la nuova creazione di Sabato De Sarno , direttore creativo della maison, che ha conquistato la passerella della Gucci Cruise 2025 (che si è svolta alla Tate Modern di Londra) come il rossetto Gucci per eccellenza. Il nuovo rossetto Gucci “Ancora” , è il must have di quest’anno Questa particolare sfumatura di Rosso non è scelta a caso. metropolitanmagazine

