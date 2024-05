(Di martedì 21 maggio 2024) Cerimonia finale ieri alla sala Eden per il "Campionato di giornalismo" organizzato da La Nazione in collaborazione con Banca Tema, Conad, Confartigianato, Cna, Acquedotto del Fiora, Autorità Idrica Toscana, Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, Autolinee Toscane e Sei Toscana. A conquistare la classifica la scuola "Madonna delle Grazie" di Grosseto. Secondo posto per "Vannini" di Castel del Piano e terzo per la "Alighieri" di Grosseto ottenendo anche il premio Conad. Il Premio Green assegnato alla scuola "Don Milani" di Orbetello, Premio Super click alla "Vico" di Grosseto insieme premio di Banca Tema, premio miglior vignetta alla "Orsini" di Castiglione insieme al premio Confartigianato. Premi speciali Cna assegnati don Breschi "Massa Marittima", "Mazzini" di Porto S.Stefano e "Bandi di Gavorrano. I premi Confartigianato assegnati alle"Fattori" di Marina di ...

Cronisti in classe. Diciotto scuole come redazioni. Ragazzi in prima linea - cronisti in classe. Diciotto scuole come redazioni. Ragazzi in prima linea - Ieri la premiazione degli istituti maremmani che hanno preso parte al progetto de La Nazione in collaborazione con Banca Tema, Cna,. Confartigianato, Conad, Sei toscana, Consorzio di bonifica, At, Adf ...

Cronisti in classe. Dagli sponsor premi speciali e tanti elogi ai giovani - cronisti in classe. Dagli sponsor premi speciali e tanti elogi ai giovani - Consegnati riconoscimenti a tutte le scuole medie che hanno aderito alla ventiduesima edizione dell’iniziativa. Le pagine pubblicate hanno raccolto interesse e consensi per la loro alta qualità.

Bernini contestata da un gruppo di giovani pro Palestina - Bernini contestata da un gruppo di giovani pro Palestina - Giovani aderenti ai collettivi universitari e ai centri sociali cittadini hanno impedito alla ministra di partecipare ad una iniziativa elettorale di Forza Italia.