Camion va a fuoco Paura per la strada

(Di martedì 21 maggio 2024) PONTEDERAieri mattina poco dopo prima delle 11,30 per l’incendio che ha letteralmente distrutto unsullaregionale 439 nella zona della Bianca, nei pressi dell’incrocio con lastatale 67 Tosco Romagnola. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili deldi Pisa e dei carabinieri, unsi è incendiato mentre era in marcia. L’autista, che si è accorto prontamente del rogo, ha fermato il veicolo, è sceso mettendosi in salvo e ha iniziato le prime operazioni di spegnimento delle fiamme dopo aver avvertito la centrale del 112 Nue (Numero unico di emergenza) che ha inviato sul posto una squadra di vigili del. Le fiamme hanno reso inutilizzabile il veicolo che è andato completamente distrutto sia nella parte anteriore ...

