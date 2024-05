A cosa serve un libro - incontro con Arianna Papini

Un gol di Romelu Lukaku nel finale regala alla Roma la vittoria contro il Genoa e la certezza del sesto posto che, con l’aiuto dell’Atalanta, potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi tornano al successo dopo tre partite (due pareggi e una sconfitta) e blinda no il sesto posto : i tre punti di vantaggio, infatti, non sono più recuperabili dalla Lazio considerando gli scontri diretti a sfavore. calcioweb.eu

2024-05-17 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Milan ha individuato in Joshua Zirkzee l’obiettivo primario della prossima campagna acquisti, ormai non ci sono più dubbi. Moncada, Ibrahimovic e D’Ottavio stanno lavorando da settimane per il forte attaccante olandese del Bologna, l’unico tra gli obiettivi che non necessita del parere del nuovo allenatore.

