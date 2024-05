(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – "Il governono ha dato unper arrivare – dopo un negoziato feroce durato mesi – aUe": insomma "assolutamente l'non fu assente" dal tavolo delle trattative per la ripartizione dei fondi. Lo afferma il commissario europeo agli Affari Economici Paolopartecipando al Palazzo dell'Informazione del gruppo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – ?Accordi di cooperazione con Paesi terzi per evitare che gli immigrati partano dalle coste africane, mentre altri vorrebbero limitarsi a una redistribuzione tra i paesi europei, peraltro miseramente fallita. All?interno ...

(Adnkronos) – "Il governo Italia no ha dato un contributo fondamentale per arrivare – dopo un negoziato feroce durato mesi – a Next Generation Ue": insomma "assolutamente l' Italia non fu assente" dal tavolo delle trattative per la ripartizione dei ...

G7, Tajani apre summit Youth 7: "Ascolto giovani fondamentale per affrontare sfide" - G7, Tajani apre summit Youth 7: "Ascolto giovani fondamentale per affrontare sfide" - L'obiettivo è di consentire ai giovani di avanzare delle proposte per la presidenza italiana del G7 Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà oggi alle 10 alla Farnesina il Summit ...

Gentiloni alla presentazione del libro di Messori e Buti. Foto di Pizzi - Gentiloni alla presentazione del libro di Messori e Buti. Foto di Pizzi - 1 / 32Dario Nardella, Marco Buti, Paolo Gentiloni2 / 32Dario Nardella, Marco Buti, Paolo Gentiloni3 / 32Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Buti, Paolo Gentiloni, Marcello Messori, Davide Desario4 ...

Pnrr, Gentiloni all'Adnkronos: "Da Italia contributo fondamentale a Next Generation Ue" - Pnrr, Gentiloni all'Adnkronos: "Da Italia contributo fondamentale a Next Generation Ue" - Il commissario europeo agli Affari economici durante la presentazione dell'ultimo libro di Marcello Messori e Buti al Palazzo dell'Informazione: 'Assolutamente nostro Paese non fu assente' ...