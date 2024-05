Nella giornata dedicata al giornalista Julian Assange , la street artist Laika è volata a Londra per dedicargli la sua nuova opera dal titolo “ Melt the Chains ” Il poster affisso nei pressi di Brick Lane, nel giorno in cui l’Alta Corte di Giustizia ...

Assange sarà estradato negli USA Cos'hanno deciso i giudici di Londra - Assange sarà estradato negli USA Cos'hanno deciso i giudici di londra - Julian Assange ha vinto l’appello che gli consentirà di presentare ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti. I giudici della Corte suprema di londra gli hanno concesso quest’ultima chance poich ...

Laika vola a Londra e dedica un’opera ad Assange: “Melt the Chains” - laika vola a londra e dedica un’opera ad Assange: “Melt the Chains” - Roma, 20 mag. (askanews) – Nella giornata dedicata al giornalista Julian Assange, l’attivista e street artist laika è volata a londra per dedicargli la sua nuova opera dal titolo “Melt the Chains”. Il ...

Assange, prima vittoria: potrà fare appello contro l'estradizione negli Usa - Assange, prima vittoria: potrà fare appello contro l'estradizione negli Usa - Una vittoria giudiziaria: non si potrebbe definire in altro modo il risultato per Julian Assange dopo che l'Alta Corte di londra ha dichiarato ammissibile il ricorso del fondatore di WikiLeaks contro ...