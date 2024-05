Franco Di Mare e l’addio dei colleghi - presenti in chiesa anche i vertici della Rai Beppe Fiorello | Il suo un gesto eroico – I ricordi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Questanon è abbastanza capiente da raccogliere tutto l’amore che si manifesta oggi per il nostro fratello,Di». Queste le parole di don Walter Insero, rettoreBasilica Santa Maria in Montesanto, nel corso dell’omelia per i funerali del cronista di guerra, conduttore e dirigente morto a 68 anni per mesotelioma. Le esequie hanno avuto luogo oggi, 20 maggio, presso ladi Santa Maria in Montesanto, la“degli artisti”. Sotto il cielo grigio di Piazza del Popolo si sono radunati in moltissimi per rendere l’ultimo saluto al noto giornalista., volti notitv, machi non lo conosceva direttamente ma aveva avuto modo di affezionarsi a lui tramite lo schermo di un televisore. Tra i ...