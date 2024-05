Camila Giorgi mi deve sei mesi di affitto della villa dove abitava

(Di lunedì 20 maggio 2024) Seidinon pagati e metà dell'arredamento sparito nel vuoto. A cercare l'ex tennistanon è solo il fisco, per i suoi presunti guai con l'Agenzia delle entrate, ma anche il vecchio proprietario di casa. Più precisamente di unanel comune di Calenzano in provincia...

Il noto manager Marco Bonanno vivrebbe da abusivo a Napoli in un appartamento per il quale non paga l'affitto da tempo: la storia dell'imprenditore

Non solo fisco. Dietro la “scomparsa” di Camila Giorgi , oltre a multe e conti al ristorante non pagati, c’è anche una villa . Più precisamente, quella che si trova nel comune di Calenzano in provincia di Firenze. Che la accusa non solo di non aver ...

Camila Giorgi , il proprietario della villa : «Hanno portato via tappeti , mobili di pregio e sei mesi d’affitto ». Lo scrive l’edizione fiorentina di Repubblica che ha sentito il proprietario della villa di Calenzano dove abitava la tennista e la ...

Tg Economia - 20/5/2024 - Tg Economia - 20/5/2024 - ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Economia italiana in crescita, ma velocita` diverse - Ristorazione, 54 miliardi il valore aggiunto nel 2023 - La nautica italiana protagonista alla New York De ...

Edifici sostenibili: affitti più alti del 7,7% e periodi di locazione più lunghi del 17% - Edifici sostenibili: affitti più alti del 7,7% e periodi di locazione più lunghi del 17% - I dati emersi oggi nel corso del Well Summit di Milano dell'Iwbi. Negli alberghi permanenza ospiti fino al +36%. In uffici che hanno adottato interventi per miglioramento energetico e benessere dei di ...

Camila Giorgi in un vortice di polemiche: ora spunta un buco sul pagamento dell’affitto - Camila Giorgi in un vortice di polemiche: ora spunta un buco sul pagamento dell’affitto - Giorgi, continuano le polemiche: non pagava l’affitto da mesi. L'azzurra viene accusata anche dall'ex affittuario.