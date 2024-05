A Milano il presidio per Assange | Finalmente scelta sensata dell’Alta Corte londinese Esposta l’opera Anything to say vietata dal Comune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Era ora che l’Altafacesse unasul caso, che sta scontando una pena per aver svelato al mondo i crimini di guerra degli Stati Uniti e dei loro alleati in Medio Oriente”. Così Leonardo Cribio, del Comitato per la liberazione di Julian, a proposito della concessione del ricorso contro l’estradizione del cofondatore di WikiLeaks. Il commento è stato rilasciato durante unorganizzato in occasione della sentenza a, in Piazza dei Mercanti, dalle 12 alle 19. “Ci siamo riuniti qui perché è un luogo dato in concessione all’Anpi e richiama la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per liberarci dal nazifascismo. Noi siamo coerenti con quel sacrificio” ha continuato. È stata ...