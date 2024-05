Puff Daddy - in un video le scuse per le percosse all' ex fidanzata | Sono disgustato da me stesso Voglio andare in terapia

La Cnn ha Diffuso un video del 2016 in cui si vede Sean Diddy Combs (più conosciuto come Puff Daddy ) afferrare Cassie Ventura per la nuca, scaraventarla a terra, prenderla a calci e trascinarla tenendola. La donna a novembre aveva denunciato l’ex ...

