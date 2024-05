(Di domenica 19 maggio 2024) Ladidel musical di Jacques Audiard che riscrive le regole del genere: è la storia di un signore del narcotraffico che vuole cambiare sesso. Nel cast le strepitose Zoe Saldaña, Selena Gomez e la rivelazione Karla Sofía Gascón. "Se il corpo cambia, cambia la cultura e se la cultura cambia, cambia la società". In questa frase è racchiusa l'essenza di, sorprendente e pirotecnico film di Jacques Audiard, il primo anche come sceneggiatore, inizialmente pensato come un'opera lirica e diventato invece una pellicola che si rifiuta di essere riusa in un solo genere. Proprio come la sua protagonista, il film passa dal musical al legal drama, trasformandosi anche in thriller e commedia. Presentato al Festival di Cannes 2024, ...

Emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch - emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch - Presentato al Festival di Cannes 2024, emilia Perez è la prima visione davvero elettrizzante di questo concorso, non soltanto perché è un cinema che intercetta lo spirito dei tempi, ma soprattutto per ...

Con "Emilia Pérez" Jacques Audiard ha conquistato Cannes 2024 - Con "emilia Pérez" Jacques Audiard ha conquistato Cannes 2024 - Jacques Audiard con emilia Pérez si candida ad essere il film simbolo di questa Cannes 2024 o perlomeno l'opera in grado di mettere d'accordo tutti, pubblico e critica, che raramente come in questa ed ...

Emilia Perez, il colorato e trascinante musical di Jacques Audiard a Cannes 2024. La recensione - emilia Perez, il colorato e trascinante musical di Jacques Audiard a Cannes 2024. La recensione - Con il suo ultimo lavoro, emilia Perez, Jacques Audiard presenta a Cannes 2024 la sua prima escursione nel musical ...