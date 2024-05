Atletica - Meeting Lucca 2024 | Fabbri vince con un solido 22 59 nel peso

(Di domenica 19 maggio 2024) Leonardola gara del getto delnella terza edizione delinternazionale Città didileggera. L’azzurro, che solo pochi giorni fa ha stabilito il nuovo record italiano a Savona (22.95, migliore prestazione mondiale stagionale), ha lanciato l’attrezzo a 22.59, togliendosi la soddisfazione di migliorare il primato dele confermandosiin vista degli Europei di Roma. Seconda posizione per l’egiziano Mohamed Magdi Hamza (20.41), terzo il sudafricano Kyle Blignaut, che con 20.26 precede l’italiano Lorenzo Del Gatto (19.24). Nei 110 metri ostacoli il più veloce è, come da pronostico, il giamaicano Omar McLeod, campione olimpico a Rio 2016, che stabilisce il nuovo record del ...

La DIRETTA LIVE della terza edizione del Meeting internazionale Città di Lucca 2024 : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo Fabbri , bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce ...

La DIRETTA LIVE della terza edizione del Meeting internazionale Città di Lucca 2024 : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo Fabbri , bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce ...

Sempre Fabbri: 22,59 a Lucca - Sempre Fabbri: 22,59 a Lucca - Ancora una gara superlativa di Leonardo Fabbri. Il gigante del peso è il protagonista del meeting di Lucca con l’ottima misura di 22,59 all’ultimo ingresso in pedana, dopo essere arrivato a 22,47 nel ...

LIVE Lucca Meeting con i lanci di Fabbri - LIVE Lucca meeting con i lanci di Fabbri - È in corso di svolgimento la terza edizione dell’Italiana Assicurazioni meeting internazionale Città di Lucca, in diretta streaming su tv.sportface.it. Tra le gare più attese, quella del peso con Leon ...

Atletica, Ursano a Londra fa il personale sui 10mila e punta alla maglia azzurra in Coppa Europa - atletica, Ursano a Londra fa il personale sui 10mila e punta alla maglia azzurra in Coppa Europa - Il mezzofondista catanzarese chiude il 28' e 28", migliorandosi di 25 secondi. A breve le convocazioni in Nazionale per la rassegna continentale in programma all'Olimpico di Roma ...