Sono qui per dirvi una cosa Amici 23 - l’annuncio di Giulia Stabile A un passo dal traguard - gli alunni senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)23, grande sorpresa per i finalisti a poche ore dalla finale. Domani, sabato 18 maggio, su Canale 5 andrà in onda l’atteso ultimo atto del talent show dove ballerini e cantanti si sfidano per la gloria.rimasti in sei: Dustin, Mida, Marisol, Petit, Sarah e Holden. Sarà il pubblico a stabilire chi di loro meriterà il trionfo. In queste ore ovviamente spuntano fuori sondaggi e previsioni. Secondo l’Intelligenza Artificiale, sulla base di alcuni dati come popolarità sui social e visualizzazioni, sarà Holden a trionfare. Ma bisognerà attendere l’1:30 di domani per scoprire se le cose andranno proprio così. Intanto per gli allievi giunti ad undalo c’è stata una gradita sorpresa nelle ultime ore, anzi una doppia sorpresa., vincitrice di ...