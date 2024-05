Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 18 | 45

(Di giovedì 16 maggio 2024)16 MAGGIOORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SOSPESA LA CIRCONE NEL NODO DIPER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRATUSCOLANA ETERMINI; I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. PASSIAMO AL TRAFFICO SULLA A1NAPOLI, PER UN VEICOLO FERMO, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E SALARIA, ...

Bergamo, Saffioti: "Sicurezza e traffico i problemi da risolvere" - ... ma poca sostanza che ricorda un po' lo stile dell'ex assessore alla Cultura di Roma, Renato ... In secondo luogo, la viabilità visto e considerato che Bergamo, pur essendo una città piccola, ha il ...

Riccione in rosa per il Giro d'Italia, show in piazzale Roma. C'è grande attesa per Tadej Pogaar - I ciclisti lasceranno piazzale Roma per imboccare viale Ceccarini fino al grande gazebo all'... Come cambia la viabilità A partire dalle 7 sarà chiuso al traffico viale Milano, da piazzale San Martino ...