Tennistavolo - preolimpico Sarajevo 2024 | Stoyano - Piccolin e Vivarelli ancora in corsa per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prosegue nel migliore dei modi ildidi, il torneo di qualificazione singolare europeo per gli ultimi pass in palio in ottica Olimpiadi di, per il team italiano. Dopo Mihai Bobocica, ammesso già ieri allo stage 2, altri tre azzurri oggi staccano il pass per la seconda fase, che consiste in un tabellone con eliminazione diretta che proietterà i due finalisti e le due finaliste ai Giochi. Nel gruppo J Niagolv, numero 105 del ranking, ha battuto per 4-1 (11-7, 11-7, 7-11, 12-10, 11-5) il lettone Daniels Kogans e si è classificato secondo. Bobocica era invece già certo del primo posto nel Gruppo H e nel suo ultimo match ha sconfitto per 4-0 (11-5, 11-5, 11-9, 11-9) il sanmarinese Mattias Mongiusti. Nel Gruppo A in campo femminile ...