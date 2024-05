Sofia Stefani - ex vigilessa 30enn - uccisa ad Anzola da un agente Partito per sbaglio un colpo dalla pistola

Sofia Stefani, ex vigilessa 30enne, uccisa ad Anzola da un agente. «Partito per sbaglio un colpo dalla pistola» - Sofia Stefani, ex vigilessa 30enne, uccisa ad anzola da un agente. «Partito per sbaglio un colpo dalla pistola» - Tragedia nel bolognese. Una donna di 33 anni è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un'ex vigilessa, in ...

Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Colpita con la pistola d'ordinanza» - Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni uccisa: sospettato ex comandante. «Colpita con la pistola d'ordinanza» - Possibile femminicidio nel bolognese. Una donna di 33 anni è morta, uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di ...

