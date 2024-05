GP Imola - Leclerc | Conta solo vincer - arrivare secondo o terzo non importa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Charles, pilota Ferrari, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia delle prime prove libere del Gp di: “L’ho sempre detto,e e non ilo ilposto. E ora stiamo meglio perché abbiamo la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c’è almeno la possibilità die. Abbiamo i dati al simulatore, poi i giri nel filming day, ma dobbiamo aspettare di andare in pista per le libere”. SportFace.

F1 | Vasseur: "Abbiamo cominciato a disegnare la macchina 2025" - F1 | Vasseur: "Abbiamo cominciato a disegnare la macchina 2025" - Il team principal della Scuderia è soddisfatto del rinforzi che sono stati ufficializzati in questa settimana: non esprime pareri su Newey, dando invece valore allo staff esistente. Ammette che il pac ...

GP Imola di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara - GP imola di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara - Novità che, come detto, puntano a rendere la Ferrari più competitiva. Una SF-24 che, tra le mani di Sainz e leclerc, può regalare la gioia più attesa dai tifosi. F1 imola, dove seguirla in tv Ma come ...

F1 | Verstappen: "I rivali si avvicinano, Imola resta una sfida" - F1 | Verstappen: "I rivali si avvicinano, imola resta una sfida" - Red Bull arriva a imola con la consapevolezza che Miami è stato uno di quegli appuntamenti da mettere in archivio, ma anche una di quelle gare da cui imparare in vista del futuro. Certo, senza Safety ...