Forse l' incubo è finito - Chico Forti fuori dal carcere | quando torna in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024)non è più detenuto ina Miami e nelle prossime settimane è atteso il rientro indel 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L'autorizzazione al trasferimento era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso. Nella scheda didel Florida Department of Correction, alla data di inizio custodia, il 7 luglio 2000, è stata aggiunta quella di ieri, indicata come data del rilascio. Nelle ultime ore, infatti, a Miami si è tenuta l'udienza in cuiha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in, dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle ...

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia . potrebbero bastare due o tre...

Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami e nelle prossime settimane è atteso il rientro in Italia del 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L'autorizzazione al ...

Il 65enne trentino è trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement: potrebbero servire due-tre settimane per il ritorno in patria. Lo zio: “Dopo quasi 25 anni forse stavolta l’incubo finisce davvero”

Chico Forti esce dal carcere a Miami, rientro in Italia si avvicina: potrebbero bastare due o tre settimane - Chico forti esce dal carcere a Miami, rientro in Italia si avvicina: potrebbero bastare due o tre settimane - Chico forti non è più detenuto in carcere a Miami ma trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione, in attesa del trasferimento in Italia. Potrebbero bastare due o ...

Chico Forti sta per tornare in Italia: non è più detenuto a Miami - Chico forti sta per tornare in Italia: non è più detenuto a Miami - Ci sono buone notizie per Chico forti . Finalmente il nostro connazionale potrà tornare in Italia. Le agenzie hanno battuto in questi minuti la notizia che si aspettava da settimane, dopo che Giorgia ...

Chico Forti è uscito dal carcere: sarà in Italia nelle prossime settimane - Chico forti è uscito dal carcere: sarà in Italia nelle prossime settimane - Il 65enne trentino è trattenuto dall'Immigration and Customs Enforcement: potrebbero servire due-tre settimane per il ritorno in patria. Lo zio: “Dopo quasi 25 anni forse stavolta l’incubo finisce dav ...