Ferrovie - sciopero del 19 e 20 maggio Salvini firma la precettazione

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firma to un'ordinanza di precettazione nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lo Sciopero del trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20 ...

