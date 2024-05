Colle | contro violazioni diritti ovunque

(Di giovedì 16 maggio 2024) 19.00 "Quel che penso di quanto avviene a Gaza l'ho detto pubblicamente", anche e "reiterando la richiesta di un immediato cessate il fuoco". Così il Presidente Mattarella, parlando alla Sapienza, risponde alla lettera degli studenti pro-Gaza che gli chiedevano un in"Per la nostra Repubblica tutte ledeiumani vanno denunciate e contrastate:tutte,,sempre", sottolinea. E "la condanna per la sopraffazione e il rifiuto della violenza, non cambia a seconda dei territori e degli Stati".

«Solidarietà a tutti i Poliziotti del Reparto Mobile di Roma in particolare a quelli feriti durante gli scontri di questa mattina a Roma , alcuni dei quali hanno avuto una prognosi di 10 giorni». Così Franco Zucchelli , segretario provinciale del ...

Uno smartwatch collegato direttamente alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Roma che, indossato d alla vittima di atti persecutori o comunque di violenza di genere, può essere attivato direttamente d alla stessa che si veda in ...

Londra , 14 maggio 2024 – La moda di Gucci per la collezione Cruise 2025 si tuffa nell’immensità brutalista della Tate Modern, si fa inghiottire dal fascino pericoloso dell’arte contemporanea e ne riemerge pura e purificata dal “rimodellamento” del ...

colle:ferimento Fico fatto grave per Ue "La notizia del ferimento del Primo Ministro Robert Fico ha suscitato nel popolo italiano profonda emozione, un sentimento che condivido personalmente.

L'HC Monteprandone si congeda dal Collo Gioioso MONTEPRANDONE – È il saluto al pubblico di casa. È il congedo dal palazzetto di via colle Gioioso, dopo 7 mesi. Sabato 18 maggio alle 17.30 per l'Handball Club Monteprandone penultimo impegno in ...

Le idee di Pierucci, ad Rcr: "Potenzialità inespresse" "Quest'azienda ha un legame storico con colle, ne condivide il destino. Progetto 'Tubone', Comune contro la Regione. Serve un piano di sviluppo". colle città d'impresa, dall'epoca pre-industriale con ...