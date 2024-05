Graduatorie ATA 24 mesi - la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale quest’anno non è requisito di accesso NOTA Ministero

Aspiranti ATA 24 mesi confusi alla vigilia dell'apertura della finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi d'inserimento/aggiornamento in prima fascia. I dubbi nascono dall'entrata in vigore recentissima - dal 1à ...

Graduatorie GPS 2024: bozza ancora non inviata al CSPI, oggi incontro politico con i sindacati. Ci sarà la data della domanda - graduatorie GPS 2024: bozza ancora non inviata al CSPI, oggi incontro politico con i sindacati. Ci sarà la data della domanda - graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: la terza BOZZA dell'Ordinanza, presentata ai sindacati nel corso di una informativa lo scorso 7 maggio, sarà oggi al centro di un incontro po ...

Sarroch, al via le visite per la prevenzione oncologica - Sarroch, al via le visite per la prevenzione oncologica - Nuovi appuntamenti con la campagna di prevenzione oncologica organizzata dal Comune in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori. La campagna è dedicata a tutti i cittadini magg ...

Graduatorie ATA 24 mesi, ecco tutti i requisiti richiesti: la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non serve - graduatorie ATA 24 mesi, ecco tutti i requisiti richiesti: la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale non serve - Entro il 30 maggio (ore 14) gli aspiranti ATA possono presentar domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie 24 mesi, utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell'anno scol ...