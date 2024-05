Terra dei fuochi - il falò delle verità

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per un ritardo procedurale, la Cassazione annulla la confisca dei beni ai responsabili del disastro ambientale nelle campagne del Napoletano. Ed è come se liquami e fumi velenosi non ci fossero mai stati. Chi dice che il denaro non puzza non è mai stato nelladei, la lingua di campagna tra le province di Napoli e Caserta imbottita di ogni genere di inquinamento. Da queste parti la memoria del dolore è tra le pochissime cose che non è andata in fumo. Così, quando pochi giorni fa la Corte di cassazione ha deciso di restituire i 200 milioni di euro confiscati alla famiglia Pellini, dinastia che si è arricchita con l’emergenza rifiuti, le lancette dell’orologio sono schizzate all’indietro di quasi vent’anni. All’epoca in cui la Campania era soffocata dalle buste di monnezza che ammorbavano l’aria e divoravano alberi e frutti, e nulla sembrava ...

