Alexis Sanchez show a San Siro | chiama il cambio a Inzaghi poi invita Thuram a togliersi di torno

(Di domenica 28 aprile 2024)è stato tra i più esagitati giocatori di Simonedurante la partita dell'Inter contro il Torino, scatenando i propri tifosi a San. Obbligandoale poi rivolgendosi in modo plateale verso

Per Marko Arnautovic non c’è uno spiraglio di luce in questa seconda esperienza all’Inter. Tra infortuni ed errori si aggiunge anche la scelta di Simone Inzaghi . Alexis Sanchez davanti nelle gerarchie. DELUSI – Ad inizio anno Marko Arnautovic è arrivato all’Inter per ben 10 milioni di euro tra ... Continua a leggere>>

Inter-Cagliari in campo tra poco per la partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi deve fare a meno del capitano Lautaro Martinez, la cui fascia va sul braccio sinistro di ... Continua a leggere>>

Dopo la vittoria dello scudetto grazie al successo nel derby, per l`Inter la sfida contro il Torino è l`occasione per festeggiare a San Siro... Continua a leggere>>

Inter, sanchez vuole entrare: siparietto con inzaghi, che lo accontenta - Ma a quel punto, Alexi sanchez si è alzato dalla panchina per andare dal proprio allenatore. La richiesta di sanchez inzaghi ha esultato con tutta la squadra per il gol del raddoppio, ma pochi istanti ...

Continua a leggere>>

Perché Simone inzaghi non ha parlato in TV nel post gara di Inter-Torino: “Questo fa capire chi sia” - Simone inzaghi ha preferito non presentarsi nelle interviste post partita dove è apparso il suo storico vice, Massimiliano Farris che ha spiegato il motivo ...

Continua a leggere>>

Farris in conferenza: "Spogliatoio interista al 100%. Forse era giusto far giocare chi ha avuto meno spazio ma..." - Il vice di Simone inzaghi, Massimiliano Farris entra nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento su questa vittoria ottenuta quest'oggi contro il Torino. Queste le ...

Continua a leggere>>