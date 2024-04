Quelle stragi chiedono ancora giustizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) È il giorno del presidente, un 25 Aprile su cui soffiano venti di guerra a due passi dall’Italia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella rende omaggio a Civitella, borgo martire della Resistenza, con il sacrificio di 244 persone innocenti nel 1944: le loro famiglie non hannotrovato. Quarant’anni fa, per consegnare la medaglia al valore militare alla Provincia di Arezzo arrivò Sandro Pertini: "La libertà senza lasociale è una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame" ripeteva il presidente-partigiano. Mattarella ricorda che il frutto del 25 Aprile è la Costituzione, il perno su cui l’Italia si è rifondata dopo il fascismo.