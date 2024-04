Meloni | La fine del fascismo pose le basi per la democrazia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Oggi, in occasione della Giornata della Liberazione in Italia, la Premier ha rinnovato il suo impegno contro ogni forma di totalitarismo e autoritarismo. Ha sottolineato l'importanza di difendere lae di unire l'Italia intorno al valore fondamentale della libertà, sia contro i regimi del passato che quelli attuali. See on Instagram

Controlli e bonifiche fin da ieri, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25 Aprile , con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. A Roma la presidente

La mattina del 25 aprile 2024 , Giorgia Meloni , sui social, scrive: "N el giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari"

Mattarella a Civitella in Val di Chiana per il 25 aprile, il discorso in ricordo delle vittime del nazismo - Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Civitella in Val di Chiana per le celebrazioni del 25 aprile

25 aprile, meloni: "La fine del fascismo pose le basi della democrazia" - "Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!", ha concluso meloni.

Buon 25 aprile... a tutti gli antifascisti - 'Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari.

