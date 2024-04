lazio, possibile derby di mercato per un difensore del Liverpool - Josip Matip è entranto nel mirino di lazio e Roma. Il difensore del Liverpool, classe 1991, potrebbe diventare per entrambe le romane un obiettivo di mercato a.calciomercato

Caressa non ha dubbi: "difensore fortissimo con uno splendido piede. È uno dei migliori in circolazione" - In un video su Youtube il giornalista sportivo Fabio Caressa ha speso parole al miele per uno dei protagonisti del campionato italiano.areanapoli

Calciomercato lazio | Esplode il derby di mercato: Matip nel mirino - CALCIOMERCATO lazio RASSEGNA STAMPA - Le parole di Tudor pronunciate in conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus lasciano pensare che in estate potrebbe avvenire una vera e ...lalaziosiamonoi