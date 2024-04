Chiara Ferragni - la class action contro il pandoro Balocco per riavere indietro 5,69 euro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il tribunale di Torino ha accolto nei giorni scorsi il ricorso del Codacons sui pandoripubblicizzati da. Ora le associazioni di consumatori sono pronte a chiedere i risarcimenti. Oltre all’associazione di Carlo Rienzi, in fila ci sono Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi. Sarà necessaria però un’azione collettiva per i 290 mila consumatori. Che potranno ricevere così un rimborso di 5,69, pari alla differenza tra il costo del prodotto tradizionale e quello griffato. Oggi è in programma una conferenza stampa delle tre associazioni. Le associazioni I consumatori si sono già rivolti a. Chiedendo di recuperare «l’umanità necessaria a fare un gesto di correttezza e generosità, donando spontaneamente ai bambini malati di cancro una somma pari a ...

L’ultima indiscrezione sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni In che rapporti sono Fedez e Chiara Ferragni dopo aver annunciato la loro separazione ? In realtà non è chiaro. Nelle settimane scorse, alcune indiscrezioni volevano i due ai ferri ...

Duemila in corteo. Il giorno della rabbia. Cavatori e cittadini in piazza per la dignità - Dal quartier generale della Fum a Nazzano alla sede di Confindustria per ribadire i diritti di chi lavora. "Quelle frasi hanno offeso tutti".lanazione

GialappaShow, le pagelle: Michielin meglio se canta (voto 5), Annalisa si sdoppia (voto 8) - Tra gli sketch più acclamati della scorsa edizione, ecco tornare anche 'Tentescion Ailand', stavolta in versione invernale. Ritroviamo in conduzione il solito Pantani-Bisciglia che principia come da t ...corriere

chiara ferragni si è rivolta ad una nota stylist Il retroscena - La fashion blogger si rivolge a una nota stylist per la cura dei suoi outfit. Da Venezia ai nuovi post sui social, il cambio look è evidente ...rumors