Blogger rapinato in zona stazione a Bologna | aggredito e picchiato da due immigrati

blogger aggredito in zona stazione a bologna: picchiato e rapinato da due immigrati - Il video-maker stava intervistando alcuni ragazzi stranieri per documentare lo stato dell’integrazione sociale in città, quando sono iniziati gli insulti e poi le botte ...ilrestodelcarlino

Social Forum dell’Abitare, a bologna è emersa la necessità di un movimento nazionale - "L’abitare deve tenere insieme le politiche di welfare, le politiche ambientali, i diritti individuali e collettivi" ...ilfattoquotidiano

Eventi 23 aprile a bologna e dintorni: Fulminacci all’Estragon, il libro su Dossetti - Concerto del quintetto d'archi bolognese Ghénos Quintet, composto da violino, viola, violoncello e contrabbasso. Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 1, ore 20.30, ingresso gratuito con donazione ...bologna.repubblica