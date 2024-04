Scurati | Mi hanno disegnato un bersaglio in faccia - ho paura qualcuno può mirare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Napoli, 21 aprile 2024 – "Ho vissuto male questa vicenda, è duro, è faticoso, è doloroso". Parla per la prima volta Antonio, dopo il caso politico che lo travolto – suo malgrado – per il monologo sul 25 Aprile "cancellato" dalla Rai. "Io parlo come privato cittadino, non sono un'istituzione, non sono un giornale, non sono un partito, non sono un'azienda, non faccio parte di nulla di tutto ciò, sono un privato cittadino che fa il professore, fa il padre di famiglia", dice nel suo intervento a La Repubblica delle Idee a Napoli. Il monologo di Antoniosul 25 Aprile: ecco il testo “censurato” dalla Rai "Non polemizzo con nessuno – prosegue il vincitore del Premio Strega 2019 –. Non aggredisco mentalmente e verbalmente nessuno. Mentre dall'oggi al domani mi ritrovo al centro di una polemica politico ideologica accanita, con attacchi ...