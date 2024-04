Fazio sta con la Rai… ma non questa Rai | Io faccio il tifo per la Rai ma spero in un futuro diverso da quello di queste ore E’ servizio pubblico - lo dice la parola

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 aprile 2024) Fabio- Che Tempo Che Fa “Ioilper la Rai“. Mano tesa, alla fine, da chi forse non ti aspetteresti. Mentre su viale Mazzini piovono forti critiche e accuse di censura dopo il caso Antonio Scurati, Fabiolancia un messaggio quasi d’amore alla sua ex azienda. Il suo, in verità, è più un auspicio che la tv di Stato rinsavisca. “Io, come sapete, dal primo giorno – nonostante io e Luciana siamo stati ritenuti incompatibili –ilper la Rai perché è anche mia, è di tutti noi. E quindicon tutto il cuore in undal clima diore, perché c’è la possibilità di crearlo” ha dichiarato a Che Tempo Che Fa, dove il caso scoppiato nella giornata di ieri in Rai è stato ...