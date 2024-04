Raid Israele Rafah | 9 morti -6 sono bimbi

(Di sabato 20 aprile 2024) 15.30state uccise almeno 9 persone e altrerimaste ferite neiisraeliani sulla città meridionale di, nella Strisca di Gaza. E' quanto risulta dall'ospedale di, dovestati portati i corpi. Tra le vittime ci6 bambini. L'attacco israeliano avrebbe colpito un edificio residenziale. In un'operazione antiterrorismo dell' esercito israeliano, nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania, uccisi 10 uomini armati e arrestati 8 palestinesi ricercati.

